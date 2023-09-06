В результате наводнений в Турции, Болгарии и Греции погибли 11 человек

В результате наводнений в Турции, Болгарии и Греции погибли как минимум 11 человек. В частности, глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в Стамбуле из-за наводнения погибли два человека, еще пять человек погибли в турецком городе Игнеада, один числится пропавшим, передают A Haber и TRT Haber. CNN Greece сообщает о гибели двух человек. По информации болгарского агентства Novinite, в городе Царево погибли два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Sercan Ozkurnazli / Dia Images / AP Фото: Khalil Hamra / AP Фото: Sercan Ozkurnazli / Dia Images / AP Фото: Ugur Yildirim / dia images / AP Фото: Khalil Hamra / AP Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters / Louisa Gouliamaki Фото: Reuters / Alexandros Avramidis Следующая фотография 1 / 11 Фото: Sercan Ozkurnazli / Dia Images / AP Фото: Khalil Hamra / AP Фото: Sercan Ozkurnazli / Dia Images / AP Фото: Ugur Yildirim / dia images / AP Фото: Khalil Hamra / AP Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters / Louisa Gouliamaki Фото: Reuters / Alexandros Avramidis

Господин Ерликая заявил, что из-за наводнения в Стамбуле пострадал 31 человек, восемь из них госпитализированы. Затопление произошло после сильного ливня, который начался вчера, 5 сентября. По данным турецкого Гидрометцентра, на Стамбул в этот день выпало 128 кг осадков на квадратный метр. В результате наводнений в городе погибли как минимум пять животных, передает A Haber.

Как сообщает TRT Haber, пять погибших в Игнеаде человек были туристами, которые арендовали бунгало. Всего в дом заселились 12 человек, в результате наводнения постройку смыло потоком воды. Поиски пропавшего туриста продолжаются.

CNN Greece сообщил, что в историческом регионе Фессалия в Греции объявлен режим ЧС из-за наводнения, на его территории введен запрет на движение транспорта. По прогнозу греческой метеослужбы, непогода в регионе продлится до 7 сентября. Тело погибшей 87-летней женщины было обнаружено в Пальциском районе, от наводнения также погиб 51-летний мужчина, житель города Волос. По предварительным данным, на него упала стена дома из-за оползня, вызванного ливнями, передает телеканал. Кроме того, два человека числятся пропавшими.

В Болгарии ливни привели к наводнению в городе Царево. Мэр населенного пункта Георгий Лапчев подтвердил Novinite гибель двух человек, еще один человек числится пропавшим. Из-за ливней из берегов вышли реки Ропотамо и Караагач. Из-за разрушения мостов остались полностью изолированы город Ахтопол, а также села Варвара, Синеморец и Резово.

Эрдни Кагалтынов