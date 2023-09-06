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Коммерсантъ FM
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Камчатке сокращают авиапарк

Как будет обеспечиваться транспортная доступность в регионе

На Камчатке отказались от чешских самолетов — для них не хватает запчастей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу местного правительства и авиакомпании «Аврора». Речь идет о машине L-410, которая рассчитана на 17-19 мест. Ее обычно используют для пассажирских и грузовых перевозок в труднодоступных регионах. Власти уверяют, что транспортная доступность в Камчатском крае от этого не пострадает. L-410 вскоре должны заменить другой авиатехникой, но какой именно, не уточняется.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Что же может стать альтернативой? Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров уверен, что найти подходящие модели в ближайшее время будет сложно — российские аналоги пока находятся в разработке:

«Этот самолет по своим летно-техническим характеристикам, пассажировместимости и другим качествам соответствовал требованиям региона. L-410 в свое время создавался по конкурсу Министерства авиационной промышленности Советского Союза, в основном у нас в стране он и был востребован.

Найти ему альтернативу в этой связи достаточно сложно, аналога практически нет.

А уж если говорить о том, в какой ситуации мы сейчас находимся, то замена чешскому самолету должна быть российской.

Сейчас в разработке есть две модели для региональных и местных авиаперевозок, которые должны в ближайшие год-два пойти в серию. Но один из них — "Байкал" — в два раза меньше, а второй — "Ладога" — в два раза больше. Подойдут ли они для специфики Камчатки, это вопрос. Да и опять-таки нужно их еще дождаться».

Камчатка — не первый регион, который отказывается от чешских самолетов. Первой такое решение еще в начале 2023 года приняла компания «Комиавиатранс» из Республики Коми. Причиной стали также проблемы с запчастями.

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L-410 можно временно заменить вертолетами Ми-8, однако это потребует от властей дополнительных вложений, заметил независимый авиаэксперт Алексей Захаров. При этом, по его словам, ввезти запчасти для чешской техники параллельным импортом вряд ли возможно:

«Перевозчики будут выкручиваться в основном за счет вертолетов семейства Ми-8. Это, безусловно, увеличит себестоимость авиаперевозок, потому что летный час такого воздушного судна стоит больше.

Кроме того, это может вызвать проблемы с дальностью полетов, то есть потребуется дополнительный завоз топлива либо на конечный аэропорт маршрута, либо даже на какие-то промежуточные площадки.

Перевозчик просто вынужден будет поднять цены на билеты, поэтому либо местные и федеральные власти изыщут какие-то средства на увеличение субсидий на авиаперевозки, либо их объем существенно снизится.

Что касается поставок запчастей к самолетам, то если для широко распространенных моделей достаточно много производителей, в том числе и сертифицированных, то для L-410 в связи с тем, что потребностей в них было не так много, их удовлетворял непосредственно завод-производитель».

Сейчас чешские самолеты используют семь коммерческих перевозчиков, у которых в парках находится около 30 машин. В последние несколько лет эту модель производили в России по лицензии на Уральском заводе гражданской авиации, при этом часть комплектующих приходила из Чехии

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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