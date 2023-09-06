Комплекс за 28 млрд рублей построят у «Миллениума» на берегу Казанки

Компания Kravt Group построит многофункциональный комплекс на набережной Казанки возле моста «Миллениум». Данный проект был одобрен на заседании инвестсовета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

Вложения в проект составят 28,7 млрд руб. Сам комплекс появится на улице Сибгата Хакима. В частности, там планируется открыть отель категории «Люкс», ТЦ, детсад и офисы класса А+.

Ожидается, что площадь всех помещений составит порядка 300 тыс. кв. м. Кроме того, на территории комплекса планируют возвести 20 разных ресторанов.

"Ъ-Казань"