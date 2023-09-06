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Комплекс за 28 млрд рублей построят у «Миллениума» на берегу Казанки

Компания Kravt Group построит многофункциональный комплекс на набережной Казанки возле моста «Миллениум». Данный проект был одобрен на заседании инвестсовета Татарстана.

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

Вложения в проект составят 28,7 млрд руб. Сам комплекс появится на улице Сибгата Хакима. В частности, там планируется открыть отель категории «Люкс», ТЦ, детсад и офисы класса А+.

Ожидается, что площадь всех помещений составит порядка 300 тыс. кв. м. Кроме того, на территории комплекса планируют возвести 20 разных ресторанов.

"Ъ-Казань"

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