Комплекс за 28 млрд рублей построят у «Миллениума» на берегу Казанки

Компания Kravt Group построит многофункциональный комплекс на набережной Казанки возле моста «Миллениум». Данный проект был одобрен на заседании инвестсовета Татарстана.
Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ
Вложения в проект составят 28,7 млрд руб. Сам комплекс появится на улице Сибгата Хакима. В частности, там планируется открыть отель категории «Люкс», ТЦ, детсад и офисы класса А+.
Ожидается, что площадь всех помещений составит порядка 300 тыс. кв. м. Кроме того, на территории комплекса планируют возвести 20 разных ресторанов.