В Екатеринбурге открылась выставка «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты»

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылся международный выставочный проект «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты». В экспозиции представлены архивные документы о деятельности наследников одного богатейших представителей рода Николая Демидова — его сыновей Павла и Анатолия, внука Павла, ставшего князем Сан-Донато.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставочный проект «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставочный проект «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 2 Выставочный проект «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставочный проект «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Экспозиция рассказывает о том, как представители династии Демидовых расширили свою деятельность от производства военной продукции и металлургических изделий до сферы благотворительности и меценатства, а также об их участии в европейских делах. «Представленные документы позволят оценить масштаб их начинаний в контексте российского и европейского исторических процессов»,— отметили организаторы.

Выставка организована Государственным архивом Свердловской области (ГАСО). В частности, в нем представлены уникальные документы, предоставленные Национальными архивами и Национальной библиотеки Франции, архивами Финляндии и Флоренции.

Выставка приурочена к празднованию 300-летия Екатеринбурга и является завершающей частью цикла выставок, посвященных нескольким поколениям рода Демидовых, их деятельности на Урале, в России и в Европе. Она будет работать по 22 октября.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев и начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. «Эта выставка позволяет, не заходя в архивы, детально изучить историю рода Демидовых. Наиболее известна деятельность Демидовых в эпоху Петра I, когда люди создавали то, что сейчас называется уральской цивилизацией. Финал этой семьи куда более скромный и печальный, но об этом тоже нужно знать и это тоже нужно изучать»,— отметил господин Дубичев.

Николай Яблонский

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