Индийские инвесторы планируют построить на Ставрополье фармацевтический завод

Индийская компания «AJ Trust Educational Consultancy» («Эй-Джей Траст Эдьюкейшионел Консультанси») планирует построить в городе Невинномысске Ставропольского края завод по производству лекарственных препаратов. Речь об инвестпроекте шла в ходе совещания при участии губернатора Владимирова Владимирова сообщает пресс-служба главы края.

На предприятии инвесторы планируют производить препараты, которые могут заместить импортные лекарства. Курировать проект будут Минэкономразвития региона и местные власти. Отмечается, что уже подобран подходящий земельный участок, обеспеченный инженерной инфраструктурой.

«Индийские инвесторы отметили, что считают Ставропольский край приоритетной площадкой для реализации этого проекта в силу благоприятного климата, особенностей логистики и открытости к инвестициям»,— отмечает пресс-служба правительства региона.

Точные сроки реализации и объем инвестиций в проект власти региона пока не уточнили.

Также подчеркивается, что Индия является одним из ключевых торговых партнеров Ставрополья. Ежегодный товарооборот составляет более $30 млн. В Индию Ставрополье поставляет удобрения, шерсть, зерно и растительное масло. Из Индии импортируется фармацевтическая продукция, керамика, неорганическая химия.

Анастасия Назарова