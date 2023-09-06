Афипский НПЗ после открытия нового комплекса увеличит объемы переработки

Афипский нефтеперерабатывающий завод проводит модернизацию производства. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, комплекс гидрокрекинга и локальные очистные сооружения позволят увеличить глубину переработки, нарастить объемы и обеспечить регион высококачественными нефтепродуктами.

«Сегодня здесь трудятся более 2 тыс. человек, вы активно участвуете в жизни региона, зарекомендовали себя как социально ответственное предприятие. Благодарен за такую позицию. Не сомневаюсь, у вас большое будущее»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что для курортной Кубани «принципиально важно, чтобы производство отвечало самым высоким требованиям безопасности».

Гендиректор Афинского НПЗ Алексей Сидоров отметил, что во время строительства в проект интегрировали самые передовые технологии нефтепереработки. Новые технологические объекты позволят предприятию выйти на более высокий производственный уровень. Модернизация завода снизит воздействие производственных процессов на природную среду Краснодарского края. На локальных очистных сооружениях будет проходить биологическая и химическая очистка, а также фильтрация мембранного типа, что приведет к полному замкнутому циклу стоков, исключающему негативное воздействие на водоемы края.

Татьяна Ручкина

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