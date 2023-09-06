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Коммерсантъ FM
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Верховный суд разрешил сидеть пьяным за рулем в припаркованном автомобиле

Верховный суд (ВС) России разрешил находиться за рулем автомобиля в пьяном виде, если он припаркован. Об этом сказано в постановлении суда, проанализированном РАПСИ.

ВС вынес решение по жалобе водителя из Пензенской области, который обжаловал штраф в 30 тыс. руб. с лишением водительских прав на год и 10 месяцев за вождение в состоянии опьянения.

Как сказано в материалах дела (.pdf), старший инспектор ДПС указал в протоколе об административном правонарушении, что водитель управлял в машиной Lada Vesta в нетрезвом виде в городе Чехов в Подмосковье. ВС РФ не согласился с мнением нижестоящих судов.

В решении ВС РФ отмечается, что положения КоАП предполагают не только наличие законных оснований для применения административного взыскания, но и соблюдение порядка привлечения лица к ответственности. Субъектом административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде) является водитель.

Как пишет РАПСИ, водитель и его защитник в судах низшей инстанции и в жалобе в ВС РФ настаивали, что в указанное в протоколе время водитель не управлял автомобилем, он был припаркован около жилых домов. Заявления подтвердил свидетель, который сообщил, что Lada Vesta была припаркована на обочине, а ее двигатель не работал. Составивший протокол инспектор ГИБДД на допросе у мирового судьи также не сообщал, что останавливал машину.

ВС РФ заключил, что однозначный вывод об управлении автомобилем автором жалобы нельзя сделать. Так как ч. 1 ст. 12.8 КоАП предполагает ответственность водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения, квалификация действий по этой норме является неправомерной.

«В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица»,— сказано в решении ВС РФ.

Судья ВС РФ удовлетворил жалобу, а состоявшиеся судебные акты отменил. Производство по этому делу прекращено.

Олеся Павленко

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