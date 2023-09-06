В Челябинской области разорвут контракт с подрядчиком строительства ФАПа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил расторгнуть контракт с подрядчиком, который не смог построить в срок фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Вознесенка Сосновского района. Об этом он заявил во время незапланированного визита в населенный пункт, сообщает пресс-служба правительства региона.

Объект планировалось сдать в сентябре этого года. Сегодня там есть только фундамент. «Гоните взашей таких подрядчиков, меня такая ситуация устроить не может. Объект должны были закончить 4 сентября, но срок сдачи прошел, а здесь почти ничего нет», – заявил Алексей Текслер. Он поручил министру строительства и инфраструктуры области Юлию Элбакидзе разорвать контракт с подрядчиком, найти нового и построить ФАП до конца 2023 года.

Кроме того, во время визита в Вознесенку губернатор пообещал местным жителям «исправить ситуацию» с плохими поселковыми дорогами. Глава региона поставил задачу министру дорожного хозяйства и транспорта области Алексею Нечаеву включить улицы поселка в план работ следующего дорожного сезона.

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