На Кубани индекс промышленного производства составил 108%

Индекс промышленного производства в Краснодарском крае составил 108%, что на 3,1% больше, чем общероссийский показатель. Как сообщает пресс-служба администрации региона, наибольший рост показывает кожевенная отрасль, легкая и фармацевтическая промышленность, а также производители готовых металлических изделий.

«Также вырос объем отгрузки продукции собственного производства, превысив 277,3 миллиарда рублей. Отраслевые предприятия перечислили в бюджет 11,5 миллиарда рублей, что более чем на 20 процентов больше аналогичного уровня прошлого года»,— рассказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что добиться роста производительности в промышленности удалось за счет поддержки отрасли и увеличения инвестиционной активности. Предприятия инвестируют в развитие производств, а также открытие новых заводов и линеек продукции. Только за первый квартал 2023 года вложения в основной капитал в сфере промышленности превысил 14 млрд руб., что вдвое больше в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Татьяна Ручкина

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