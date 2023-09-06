Уфимке отказали в иске о взыскании с частной школы 2,7 млн рублей

Судья Советского райсуда Уфы Наталья Абдрахманова отказала в удовлетворении исковых требований Регины Муллаяновой к частной школе «Альфа» о взыскании 2,7 млн руб., сообщается в опубликованном на сайте суда решении.

Как следует из решения суда, в августе 2020 года стороны заключили два договора, согласно которым старшего сына Регины Муллаяновой зачислили в шестой класс, а дочь — в первый. Общая стоимость договоров составляла 2 млн руб. Так же были оплачены вступительные взносы по 50 тыс. руб. за каждого ребенка и 76 тыс. руб. за питание.

В 2022 году дети прекратили обучение в школе по заявлению родителей из-за «неудовлетворительного состояния учебного процесса».

В январе Регина Муллаянова отправила претензию на имя директора школы, в которой требовала вернуть часть уплаченных денег и 500 тыс. руб. за моральный вред. Последнее, по мнению истца, связано со стрессом, которые перенесли ее дети, «не получившие должных знаний и отставшие от уровня образования своих сверстников в других учебных заведениях и отставшими намного от них по общему уровню образования за годы обучения в данной организации».

«Страдания», как указывается в решении, перенесли и сами родители, когда, в частности, устраивали детей в другие школы.

В ответ Регина Муллаянова получила письмо, в котором говорилось о несостоятельности ее выводов.

В суде директор школы Елена Хаффазова исковые требования не признала, пояснив, что услуги были оказаны в полном объеме.

Регина Муллаянова, следует из решения суда, не предоставила доказательств недостатков учебного процесса в «Альфе».

Венера Хисамова

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