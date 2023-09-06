Воронежца осудили за организацию азартных игр в колонии

Семилукский райсуд Воронежской области вынес обвинительный приговор 33-летнему россошанцу за организацию и проведение азартных игр (ч.1 ст. 171.2 УК РФ, до двух лет колонии) в исправительной колонии №1 в Семилуках, где он в момент совершения преступления отбывал наказание. Жителя региона приговорили к году условного лишения свободы и аналогичному испытательному сроку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Установлено, что с марта 2022 года по 12 апреля 2023-го заключенный проводил карточные игры в помещениях, которые оборудовал столами, с колодой, которую самостоятельно изготовил. Следователи пояснили «Ъ-Черноземье», что за год он заработал около 30 тыс. руб. В пресс-службе суда добавили, что незаконный доход заключенный переводил на карту супруги, которая «не была осведомлена о его преступной деятельности».

Уголовное дело было возбуждено по материалам региональных УФСИН и УФСБ. Россошанец признал вину и дал подробные показания. На момент вынесения приговора его срок отбывания наказания в колонии закончился.

Об организации сети подпольных казино в Воронеже — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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