В Нижнекамске после массовой драки в спортбаре возбудили уголовное дело

МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту массовой драки в одном из спортбаров в Нижнекамске, передает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 3 сентября. Установлено, что массовая драка произошла между двумя компаниями из-за девушки. Сначала между ними вспыхнула ссора, а затем началась потасовка. Личности всех участников ЧП установлены. Троих иностранцев уже задержали за участие в драке.

В результате ЧП пострадал один из иностранцев. Его доставили в больницу с травмами. По результатам его лечения назначат судебно-медицинскую экспертизу с определением причиненного вреда здоровью и дальнейшей переквалификацией уголовного дела.

Обстоятельства ЧП выясняются. Сейчас полицейские также устанавливают причины, которые способствовали возникновению подобных происшествий, с принятием мер к их устранению.

"Ъ-Казань"