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Коммерсантъ FM
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обновлено 16:19

Порядка 15 жителей Удмуртии ежедневно обращаются с вопросом о службе в ВС России

В Удмуртии 5 сентября состоялась отправка еще одной группы мужчин на переподготовку для службы по контракту в Вооруженных силах России. Новобранцев организованно доставят на автобусах в воинские части, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту региона майор Альберт Кононов, ежедневно за консультацией обращается порядка 15 человек, а также поступает около 10 звонков заинтересованных жителей.

При этом служить по контракту в основном отправляются мужчины в возрасте около 40 лет. Они отправляются из сельских районов и города.

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