Порядка 15 жителей Удмуртии ежедневно обращаются с вопросом о службе в ВС России

В Удмуртии 5 сентября состоялась отправка еще одной группы мужчин на переподготовку для службы по контракту в Вооруженных силах России. Новобранцев организованно доставят на автобусах в воинские части, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту региона майор Альберт Кононов, ежедневно за консультацией обращается порядка 15 человек, а также поступает около 10 звонков заинтересованных жителей.

При этом служить по контракту в основном отправляются мужчины в возрасте около 40 лет. Они отправляются из сельских районов и города.