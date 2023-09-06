Svenska Dagbladet: шведские банды используют Spotify для отмывания денег

Организованные преступные группировки Швеции годами используют Spotify для отмывания денег. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet, журналисты которой на условиях анонимности поговорили с четырьмя бывшими участниками разных ОПГ и представителями полиции. Все они подтвердили существование схемы.

Схема отмывания денег с помощью стримингового сервиса довольно проста. Группировки находят артиста, готового сотрудничать с ними. Тот на деньги ОПГ, конвертированные в криптовалюту, запускает стримы на Spotify. При этом бандиты всегда добивались того, чтобы их подставной артист оказывался в числе лучших на платформе по количеству стримов. За это Spotify выплачивала ему вознаграждение, и деньги шли обратно ОПГ. Чем больше просмотров — тем больше выплаты от Spotify. Газета сообщила, что в Швеции за миллион прослушиваний/просмотров платят 40–60 тыс. крон ($3,6–5,4 тыс.).

Источник в шведской полиции заявил Svenska Dagbladet, что правоохранительные органы обращались к компании, но не получили ответа. В компании эту информацию опровергли, а также заявили, что в Spotify не обнаружили «какие-либо данные или неопровержимые доказательства того, что платформа масштабно используется описанным образом». По словам представителя Spotify, отмывание денег таким способом — общая проблема для индустрии, при этом компания старается отслеживать фейковые стримы и не выплачивает по ним вознаграждения.

Кирилл Сарханянц