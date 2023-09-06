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Коммерсантъ FM
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Данным определяют степень доступа

Почему бизнес-сообщество раскритиковало инициативу МВД

Крупный бизнес раскритиковал упрощение доступа к перепискам для силовиков. Как сообщает Forbes, Ассоциация больших данных подготовила отзыв на законопроект МВД. В середине августа ведомство предложило расширить список оперативно-розыскных мероприятий, включив в него исследование информации, которая хранится, например, в дата-центрах и облачных хранилищах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Юристы, в свою очередь, назвали формулировку очень расплывчатой, а в крупных компаниях сочли, что теперь доступ к данным появится у силовиков, которые раньше им не обладали.

Директор по стратегическим проектам Ассоциации больших данных Ирина Левова пояснила, что не устроило бизнес:

«В соответствии с действующим законодательством оперативно-розыскные мероприятия, которые связаны именно с контролем почтовых отправлений, прослушиванием телефонных разговоров, снятием информации с технических каналов связи, получением компьютерной информации, проводятся, что важно, с использованием оперативно-технических сил и средств органов ФСБ и МВД.

Что подразумевают поправки МВД к закону «Об оперативно-розыскной деятельности»

Это ограничение, которое сейчас существует, обоснованно не позволяет всем существующим оперативным подразделениям проводить именно оперативно-технические мероприятия, замыкая круг тех, кто имеет на это право.

Здесь фактически по тексту получается, что такое полномочие распространяется в том числе и на территориальные органы, которые не относятся к оперативно-техническим силам. Возникают соответствующие риски.

Речь-то идет о информации, которая представляет собой тайны, которые защищаются и Конституцией, и законом.

Кроме того, расширение формулировки оперативно-розыскного мероприятия в этом документе выглядит достаточно избыточным. Для тех целей, которые обозначены в пояснительной записке, достаточно других оперативно-розыскных мероприятий, которые уже предусмотрены законом».

Сейчас для доступа к данным, которые связаны с тайной переговоров, требуется решение суда. Силовики могут получить его постфактум, если сочтут и докажут, что действовать нужно было быстро, и речь идет о серьезном преступлении. В этом смысле ничего не изменится.

МВД запретят наказывать бизнес за нарушения обязательных требований

Но работа полиции явно станет проще, настаивает сооснователь консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин. А это, по его словам, может означать дополнительные трудности для бизнеса:

«Сейчас МВД практически всегда получает доступ к информации, суд дает правоохранителям соответствующее право. А этот законопроект просто облегчит транзакционные издержки для силовых ведомств. Я общался с коллегами, и мы сошлись на том, что доступ будет все-таки облегчен.

По факту бизнес может в любой момент времени получить запрос на предоставление данных, или просто придет человек и скажет: "Вот эту информацию перенесите на флешку".

Для компаний это, во-первых, означает операционные издержки, во-вторых, непонятно, каким будет уровень доступа к данным».

Два года назад закон об оперативно-розыскной деятельности уже переписывали — поправки позволили силовикам запрашивать данные о геолокации. Авторы инициативы говорили, что это поможет искать пропавших людей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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