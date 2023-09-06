Продюсер писателя Иванова будет судиться за название книги «Сердце Пармы»

Продюсер Юлия Зайцева планирует инициировать судебные разбирательства из-за незаконного использования названия книги уральского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы». Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте». Госпожа Зайцева намерена «добиться максимальных штрафов» для компаний, которые использовали интеллектуальную собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам продюсера, в конце прошлого года пермская компания по продаже ювелирных украшений «Сереброника» выпустила серию ювелирной продукции, назвав ее «Сердце пармы», а также присвоила каждому украшению имена из книги Алексея Иванова. Позже компания зарегистрировала товарный знак «Сердце Пармы».

«Теперь, похоже, даже сам Иванов должен будет им заплатить за право свободно использовать собственный роман. Для справки. Авторы известных произведений не должны регистрировать их как товарный знак, чтобы оградить себя от посягательств. Регистрационная палата проверяет эти случаи при регистрации и отказывает. Но в случае с "Сереброникой" почему-то, как мне кажется, не проверила»,— отметила госпожа Зайцева.

Кроме того, 14 августа АО «Амбер Пермалко» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы» для выпуска алкогольной продукции. По данной заявке Роспатент решение пока не принял.

Названия «Сердце пармы» и ««Чердынь — княгиня гор» (первое название романа Алексея Иванов, — «Ъ-Урал») также использует официальный дилер Toyota в Прикамье — он продает туры под такими названиями.

«Казалось бы я говорю очевидные вещи для базовой человеческой морали. Но, системное наступление на Иванова показывает, что мораль не для бизнеса. Грустно, но придётся подключать суды и штрафы»,— подчеркнула Юлия Зайцева.

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