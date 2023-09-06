Вход в музеи Самары станет бесплатным на три дня

С пятницы, 8, по воскресенье, 10 сентября, муниципальные и государственные музеи Самары сделают вход на свои постоянные экспозиции свободным. Это произойдет в период празднования Дня города. Об этом сообщает самарская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также выставочные площадки проведут в честь праздника ряд мероприятий. В частности, 9 сентября Самарский Литературный музей организует пешеходную экскурсию «История одной мелодии: "На сопках Маньчжурии"».

В этот же день Детская картинная галерея проведет авторскую экскурсию «Особняк Клодта». А 10 сентября его представители организуют бесплатные экскурсии по выставкам Pre-cinema и «Премьера».

Кроме указанных площадок, свободный вход для всех категорий посетителей организуют в музейно-выставочном центре «Самара Космическая», музее Эльдара Рязанова и музее истории Самары имени Челышова.

Ранее в Самаре прошла акция «Ночь музеев». Ее темой стала «История и истории».

Подробности — в фотогалерее «Ъ-Волга» «Музеи в свою ночь».

Георгий Портнов