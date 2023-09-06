Менеджер по продажам

В задачи менеджера входит:
- Проведение телефонных переговоров, консультация потенциальных клиентов (входящие/исходящие);
- Работа в CRM системе 1С;
- Актуализация базы действующих клиентов, поиск новых;
- Выполнение плановых показателей и соблюдение регламента продаж;
- Сопровождение привлеченных Клиентов (деловая переписка);
- Помощь в организации мероприятий.
Мы ищем специалиста:
- С опытом телефонных продаж;
- Владеющего грамотной устной и письменной речью;
- С умением работать в режиме многозадачности;
- Преимущество отдается соискателям со своими базами клиентов.
Что мы предлагаем:
- Работа в стабильной компании;
- Своевременная выплата заработной платы;
- Заработная плата: оклад 60 000 руб. +%
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 либо с 10:00 до 19:00 (офис).
Контакты для отправки резюме:
Евгения Сауткина: Sautkina@kommersant.ru