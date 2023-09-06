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Коммерсантъ FM
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Менеджер по продажам

В задачи менеджера входит:

  • Проведение телефонных переговоров, консультация потенциальных клиентов (входящие/исходящие);
  • Работа в CRM системе 1С;
  • Актуализация базы действующих клиентов, поиск новых;
  • Выполнение плановых показателей и соблюдение регламента продаж;
  • Сопровождение привлеченных Клиентов (деловая переписка);
  • Помощь в организации мероприятий.

Мы ищем специалиста:

  • С опытом телефонных продаж;
  • Владеющего грамотной устной и письменной речью;
  • С умением работать в режиме многозадачности;
  • Преимущество отдается соискателям со своими базами клиентов.

Что мы предлагаем:

  • Работа в стабильной компании;
  • Своевременная выплата заработной платы;
  • Заработная плата: оклад 60 000 руб. +%
  • График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 либо с 10:00 до 19:00 (офис).

Контакты для отправки резюме:

Евгения Сауткина: Sautkina@kommersant.ru

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