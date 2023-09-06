СК проверит обстоятельства травмирования рабочего на заводе в Курганской области

Следственный комитет проводит проверку по факту получения тяжелой травмы рабочим на предприятия в Курганской области. По ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщают в региональном управлении СК России.

По предварительным сведениям, 5 сентября на одном из производственных участков завода 57-летний рабочий вместе с коллегами выполнял земляные работы. После выемки грунта экскаватором, при выравнивании поверхности его задела упавшая бетонная плита. Рабочий получил тяжелую травму ноги.

«В настоящее время в рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также условия соблюдения правил техники безопасности при выполнении указанных работ»,— уточняют в управлении СКР по Курганской области.

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