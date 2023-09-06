ЦБ заявил о планах дать доступ к восточным ETF неквалифицированным инвесторам

Член совета директоров Центробанка России Михаил Мамута сообщил, что регулятор намерен дать доступ к ETF Ближнего Востока неквалифицированным инвесторам. Об этом господин Мамута рассказал в ходе форума РБК «Capital Markets: Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы всерьез обсуждаем идею с восточными ETF, которые не такие, конечно, крупные, как западные. Но тем не менее интерес на рынке (к ним.— ''Ъ'') растущий»,— цитирует РБК представителя ЦБ.

По его словам, опираясь на опыт результатов тестирования неквалифицированных инвесторов и с учетом требований рынка, ЦБ также планирует снизить требования к рейтингу облигаций, которые доступны таким инвесторам без тестирования.

На данный момент неквалифицированные инвесторы могут купить только инструменты с низким риском. Среди них — российские акции из первого и второго котировального списков Мосбиржи, ценные бумаги «дружественных» стран, а также иностранные ценные бумаги, входящие в базу расчетов индексов из списка регулятора.

Полина Мотызлевская