В Воронеже за 3 млн рублей разработают проект капремонта «Дома Лагутина»

«Фирма “ВиС”» разработает проект капитального ремонта объекта культурного наследия (ОКН) «Дом Лагутина» на улице Алексеевского, 24 в Воронеже. Об этом сообщило региональное управление по охране ОКН. Согласно порталу госзакупок, стоимость работ составила 3,078 млн руб., что равняется начальной цене контракта. Их необходимо выполнить до 20 ноября 2023 года.

Дом был построен в 1911 году для купца Тихона Лагутина. В начале 1920-х здание передали под квартиры организации «Жилтрансстрой». Сегодня это многоквартирный жилой дом.

По данным Kartoteka.ru, в Воронежской области зарегистрировано два ООО «Фирма Вис». Директором обоих является Александр Работкин. Полностью ему принадлежит компания, зарегистрированная в феврале 2016 года для деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 307 тыс. руб., чистая прибыль — 13 тыс. руб.

В другой компании, зарегистрированной в сентябре 1997 года для строительства прочих инженерных сооружений, Александру Работкину принадлежит 40%, а 60% — Владимиру (Александровичу) Работкину. Уставный капитал — 20 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 109,3 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб.

Судя по порталу госзакупок, заниматься разработкой проектной документации будет компания, учрежденная в 1997 году.

Фирма «Вис» известна в Воронеже работами по сохранению объектов культурного наследия. В том числе она занималась консервацией сохранившейся в виде развалин после немецкой оккупации 1942 года Ротонды.

Подробнее об этом проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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