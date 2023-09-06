В Ярославле задержали трех молодых людей по подозрению в похищении человека

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении трех молодых людей за похищение человека и грабеж. Сейчас они задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

Следствие установило, в июне в Заволжском районе города трое мужчин 30, 23 и 22 лет подошли к машине и вынудили сидящего в ней 23-летнего мужчину покинуть автомобиль. Обвиняемые посадили мужчину в свой автомобиль и удерживали его там, пока не приехали к одному из домов, где вывели пострадавшего на улицу. На улице они избили похищенного и украли у него 52 тыс. руб. наличными и потребовали перевести на карту еще 47 тыс. руб. Однако через непродолжительное время после произошедшего всех троих задержали правоохранительные органы.

«Следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля СУ СК России по Ярославской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений) и п.п. «а», «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия не опасного для жизни и здоровья), которые соединены в одно производство»,— рассказали в СК.

Сейчас следователи продолжают восстанавливать обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова