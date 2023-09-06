Татарстану дадут деньги на досрочное завершение капремонта гидротехнических сооружений

Российское правительство согласовало дополнительное финансирование на досрочное завершение капитального ремонта гидротехнических сооружений в Татарстане. Распоряжение об этом подписал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На капремонт четырех гидротехнических сооружений Татарстан дополнительно получит от Росводресурсов 12,2 млн руб. В частности, данные деньги пойдут на проекты в Мамадыше, в селе Арташка, в деревне Салкын и в селе Новое Ильмово.

«Перераспределение средств стало возможным благодаря оптимизации расходов. Опережающее финансирование поможет обезопасить население в четырех населенных пунктах Татарстана»,— отметила замглавы ведомства Наталия Сологуб.

Работы на всех данных гидротехнических сооружениях начались в Татарстане в прошлом году. В частности, на объектах уже износились конструкции, разрушилось крепление. Кроме того, там повреждены задвижки, а каналы покрылись илом. В результате реконструкции сооружения должны обезопасить от наводнений жилые дома, инфраструктуру, социальные объекты.

"Ъ-Казань"