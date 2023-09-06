В Самарской и Ульяновской областях выросла погрузка на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего в январе-августе текущего года на железнодорожных станциях в Самарской области было погружено 13,4 млн т различных грузов, что на 4,6% больше, чем за восемь месяцев прошлого года. В Ульяновской области за этот период погрузка составила 2,5 млн т или на 18,9% выше прошлогоднего показателя.

В Самарской области погрузка зерна в январе-августе составила 521,1 тыс. т или в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ульяновской области было погружено 471,3 тыс. т зерна (рост в 3,8 раза).

Андрей Сазонов