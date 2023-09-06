Компания Марата Латыпова просит продлить договор застройки квартала в Деме

Арбитражный суд Башкирии назначил на 12 октября рассмотрение иска ООО «Специализированный застройщик "Уфастройзаказчик"» к администрации Уфы. Компания просит суд обязать мэрию изменить условия договора развития застроенной территории, ограниченной улицами Ухтомского, Магистральной, Дагестанской и Правды (Демский район), от декабря 2012 года.

По мнению истца, в договоре необходимо установить пятилетний срок строительства домов с благоустройством территории «с учетом поэтапного расселения на застроенной территории». Так, застройщик предлагает построить пять многоэтажных домов в 2030-2036 годах, но перед этим в 2026-2035 годах расселить жителей 15 домов по улицам Магистральной, Альшеевской и Дагестанского (от ИЖС до пятиэтажных) для освобождения земельных участков, необходимых для строительства нового жилья. Кроме того, «Уфастройзаказчик» просит обязать мэрию продлить срок действия договора на 16 лет.

В «Уфастройзаказчике» сообщили «Ъ-Уфа», что затраты на расселение составят около 700 млн руб.

По утвержденному в 2018 году проекту планировки квартала, «Уфастройзаказчик» планировал построить шесть многоэтажных домов (от 19 до 28 этажей).

ООО «Специализированный застройщик "Уфастройзаказчик"» зарегистрировано в мае 2005 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании через ООО «Коммерсант» являются бенефициар крупного дорожного подрядчика «Дортрансстрой» Марат Латыпов и Эльвина Латыпова. По итогам 2022 года, выручка компании составила 342,5 млн руб., чистая прибыль — 14,8 млн руб.

Олег Вахитов

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