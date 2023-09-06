В Ярославле ветер повалил стенды аллеи музеев и деревья

В Ярославле сегодня, 6 сентября, сильный ветер повалил несколько деревьев и информационные стенды «Аллеи частных музеев» на Волжском бульваре в центре города, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

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Ранее в МЧС предупреждали, что в Ярославле и Ярославском районе 6 сентября ожидается усиление ветра с порывами 15 м/с. В результате ветра деревья упали на Малой Пролетарской и Большой Октябрьской. Кроме того, на Волжском бульваре ветер уронил два самых больших стенда «Аллеи частных музеев», которые по-прежнему лежат на земле. Стенды были закреплены бетонными блоками.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что аллея открылась 27 мая текущего года, стенды рассказывают о наиболее популярных частных музеях города.

Алла Чижова