В детском саду в Варшаве нашли бактерию, вызывающую легионеллез

В одном из детских садов Варшавы обнаружили бактерию Legionella, вызывающую легионеллез («болезнь легионеров»). Случаев заболевания среди детей и персонала сада не выявлено. Об этом сообщил польский портал onet.pl со ссылкой на руководство учреждения и департамент здравоохранения.

Легионеллез — инфекционное заболевание, протекающее с поражением легких или их воспалением, а также нарушениями нервной системы. От человека к человеку не передается.

Санитарная инспекция Варшавы взяла ситуацию под контроль. Систему водоснабжения детского сада прогреют до 70 градусов по Цельсию — такая температура смертельна для бактерии,— размонтируют и продезинфицируют.

Детский сад не будут закрывать, так как легионеллезом нельзя заразиться от человека к человеку и при употреблении зараженной воды. «Заражение происходит только при вдыхании испарений загрязненной воды»,— отметили в санитарной инспекции.

В середине августа в городе Жешув на юго-востоке Польше был обнаружен очаг Legionella. По последним данным, от вспышки заболевания скончался 121 человек, еще 166 находятся в больницах.

Олеся Павленко