В Адыгее бывшего судебного пристава осудили за мошенничество и получение взятки

В Адыгее бывшего судебного пристава-исполнителя приговорили к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за должностные преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В суде установлено, что с декабря 2017 по ноябрь 2021 года судебный пристав-исполнитель под видом погашения задолженностей по исполнительным производствам взял принадлежащие троим должникам более 81 тыс. руб. и распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, он получил от взыскателя по исполнительному производству 50 тыс. руб. взятки за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Преступную деятельность пристава пресекли сотрудники УФСБ по Адыгее и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Его признали виновным по трем эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд назначил ему срок и запретил на два года занимать должности в ФССП РФ. Приговор суда вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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