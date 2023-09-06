АО «Ростовводоканал» выплатит 117,2 млн рублей за загрязнение реки Дон

Арбитражный суд Ростовской области обязал АО «Ростовводоканал» выплатить 117,2 млн руб. в рамках возмещения ущерба, нанесенного реке Дон в результате сброса неочищенных стоков. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и республике Калмыкия.

Сообщается, что нарушение природоохранного законодательства ресурсоснабжающим предприятием было выявлено в ходе плановой проверки. Специалисты Росприроднадзора провели анализ проб воды в местах сброса стоков в реку.

«По результатам исследования обнаружено, что предприятие осуществляло сброс загрязняющих веществ (таких как: аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, магний, кальций, фенол, кадмий, ХПК) с превышением допустимых концентраций»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Выплаты в рамках возмещения ущерба АО «Ростовводоканал» добровольно не произвел. После этого надзорное ведомство обратилось в суд, который обязал предприятие выплатить ущерб в полном объеме.

Анастасия Назарова