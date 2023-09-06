В Удмуртии к отопительному сезону готово 87% теплосетей

В Удмуртии процент технической готовности теплосетей к предстоящему отопительному сезону на сегодняшний день составляет 87%. Как рассказал на встрече с журналистами министр строительства, жкх и энергетики республики Ришат Ибрагимов, этот показатель немного ниже уровня прошлого года, однако подготовка идет согласно плану.

«В текущем году к зимнему периоду у нас выделено из бюджета около 295 млн руб. На эти средства планируется провести порядка 256 мероприятий, которые включают в себя самые различные этапы: это и непосредственно подготовка сетей инженерных, замена низкоэффективных котлов, подготовка водонапорных скважин и многое другое. Все эти средства распределены согласно заявкам всех 30 муниципальных образований. Кроме того, в бюджете республики предусмотрено 6,9 млн руб. — это пополнение аварийного запаса, которым муниципалитеты регулярно пользуются»,— поделился министр.

Господин Ибрагимов отметил, что ситуация в Сарапуле, Можге, Балезинском и Воткинском районах вызывает некоторые опасения. Региональный минстрой ситуацию держит на контроле и практически еженедельно устраивает встречи с ответственными лицами, добавил Ришат Ибрагимов.

«Можга у нас в принципе характеризуется высоким уровнем износа сетей — порядка 72% изношено. В этом году на подготовку к зиме достаточно серьезная сумма предусмотрена. Работу усиливает и сам муниципалитет. Совместно с ресурсоснабжающей организацией они вышли с программой, которая позволит привлекать не только бюджетные деньги, но и заемные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Это безусловно положительно скажется на качестве предоставляемых услуг населению»,— прокомментировал господин Ибрагимов.

В Балезинском районе износ теплосетей составляет около 80%. Как рассказал Ришат Ибрагимов, в район заходит новая ресурсоснабжающая компания. Региональный минстрой оказывает им поддержку в составлении инвестиционной программы, чтобы были средства не только из бюджета, но и заемные.