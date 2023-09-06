Нижегородский прокурор не смог отсудить имущество у экс-ревизора минфина

Суды отказали прокурору Нижегородской области, который просил обратить в доход Российской Федерации имущество бывшего консультанта контрольно-ревизионного управления областного министерства финансов Андрея Сыщенко. Его вместе с сослуживцем осудили на условный срок за мошенничество при проверке бюджетных расходов на благоустройство муниципального парка в Арзамасе. Прокуратура также провела антикоррупционную проверку и потребовала изъять у Андрея Сыщенко, его жены и отца их имущество общей стоимостью 33,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению прокуратуры, семья бывшего ревизора нижегородского минфина в 2011-2021 годах оформила в собственность на эту сумму шесть земельных участков, три автомобиля и 28 помещений. При этом задекларированный доход Андрея Сыщенко на государственной службе за десять лет составил 9,4 млн руб., у его родственников он был еще меньше, поэтому они не могли приобрести недвижимость и машины на законно заработанные деньги. На разнице доходов и расходов областной прокурор пытался доказать, что рядовой сотрудник минфина жил не по средствам, и записывал на своих родственников активы, вероятно приобретенные на взятки.

Однако судья, заслушав объяснения семьи Сыщенко и проверив расчеты, решил, что прокурор не прав и не учел доходы ответчиков от продажи имущества, а также имевшиеся у них накопления. Так, отец Андрея Сыщенко рассказал, что его стаж 48 лет, из которых 26 лет он служил заместителем командира войсковой части на Кубе, получал валюту, чеки и заработал на семь автомобилей «Жигули». Потом он работал директором базы, возглавлял оздоровительное учреждение, комбинат и получал хорошую зарплату на этих должностях, скопив семейный капитал. Нижегородский областной суд подтвердил, что выводы прокурорской проверки не обоснованы, и семья Андрея Сыщенко осталась при честно нажитом имуществе.

Иван Сергеев