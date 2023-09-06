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Коммерсантъ FM
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В ЦУМе и ДЛТ появился ювелирный бренд NOVE25

Марка NOVE25 основана в Милане в 2005 году дизайнером Роберто Дибенедетто и предлагает серебряные украшения на каждый день. Самой характерной коллекцией бренда можно считать линию Puntinato. Источником вдохновения для точечного узора этих украшений послужило традиционное искусство ювелиров Сардинии. Интересны также украшения Eden с текстурой в виде листьев и Uroboro из коллекции Snakes, посвященные змеям. Мужские украшения Filo Spinato из полированного или черненого серебра про культуру татуировки и мотив колючей проволоки, а Antique задействует старинные монеты. Особняком стоит линия украшений Tarot из желтого золота, главным сюжетом которой стали старшие арканы карт Таро. Все эти украшения теперь доступны для покупки в московском ЦУМе и питерском ДЛТ.

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Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

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Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

Фото: NOVE25

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