СКР: В Казани охранник бара нанес посетителю смертельные травмы

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 24-летнего охранника одного из казанских баров. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Трагедия произошла 3 сентября. В СКР считают, что охранник бара во время конфликта с 45-летним посетителем ударил последнего кулаком в челюсть, после чего тот упал. Пострадавшего госпитализировали, однако на следующий день он скончался в больнице.

«Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"