В Екатеринбурге новую школу на Уктусе откроют в 2024 году

Новую школу на ул. Рощинская, 25 на Уктусе планируют сдать к 1 сентября 2024 года. Это на год раньше, чем было запланировано изначально, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Площадь четырехэтажного здания составит 31,6 тыс. кв. м. В ней смогут учиться 1,5 тыс. детей.

Здание школы будет разделено на три блока: для начальной, средней и старшей школ. Учебное заведение оборудуют пятью спортивными зонами общей площадью почти 1,3 тыс. кв. м. Там разместятся беговые дорожки, волейбольное, мини-футбольное и баскетбольное поля, тренажерный зал, трибуны и скалодром.

Мэр Алексей Орлов отметил, что микрорайон «Уктус Левобережный» испытывает нехватку школ. После сдачи нового объекта нагрузка на близлежащие образовательные учреждения должна значительно снизиться.

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