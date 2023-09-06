Житель Казани устроил стрельбу из ружья во дворе дома

В Казани мужчина устроил стрельбу из ружья во дворе одного из домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По данным источника, один из местных жителей находился на улице и наблюдал за тем, как двое других жителей пили алкоголь около подъезда. Он начал к ним приставать, чем спровоцировал драку. Один из тех, кто употреблял спиртное, достал из багажника ружье и стал делать предупредительные выстрелы в воздух, но тот лишь разозлился и дальше продолжал стычку. После этого предполагаемый стрелок и его знакомый убежали домой.

Вскоре на место ЧП приехали полицейские. Сейчас они ищут владельца ружья по двум оставленным гильзам.

"Ъ-Казань"