«Барби» покажут в Перми 16 сентября

Голливудский фильм «Барби» (12+) покажут в Перми 16 сентября. Об этом сообщается на странице кинотеатра Синема 5 в «iMall Эспланада». Ранее картину планировали показать 9 сентября.

В конце августа Министерство культуры России выступило против проката в России «Барби» и по параллельному импорту из-за несоответствия картины «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны. С просьбой рассмотреть вопрос о разрешении проката фильма в ведомство обращался вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Ранее фильм уже демонстрировали в некоторых кинотеатрах Перми на «закрытых показах». Организаторы сообщили, что они арендовали залы у киносетей для показа картины.