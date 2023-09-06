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«Башавтотранс» выплатит пассажирке 500 тыс. рублей за тяжкий вред здоровью

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Башкирии оставила без изменений решение Калининского райсуда Уфы от 20 апреля о взыскании с ГУП «Башавтотранс» в пользу Елены Болдовой 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, сообщается в опубликованном на сайте суда апелляционном определении.

Поводом к судебным разбирательствам стало ДТП, которое совершил в феврале прошлого года водитель маршрута №69 Максим Николаев. Когда он начал движение с остановки «Школа №75», Елену Болдову зажало дверью автобуса. На требования пассажиров становиться, водитель открыл дверь во время движения, отчего господа Болдова упала на дорогу, попав под заднее колесо автобуса.

В ноябре Максим Николаев был признан Калининским райсудом виновным в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1. Чт. 264 УК РФ). Ему ограничили свободу на один год.

Пострадавшая пыталась взыскать с «Башавтотранс» 800 тыс. руб. По словам ее представителя, госпожа Болдова перенесла несколько операций, в том числе и по пересадке кожи на ноге.

Представитель ответчика, в свою очередь, предлагала снизить размер компенсации «до разумных пределов», приняв во внимание тяжелое финансовое состояние предприятия. В итоге суд первой инстанции удовлетворил исковые требования пострадавшей частично, уменьшив сумму на 300 тыс. руб. Посчитав сумму завышенной, «Башавтотранс» обжаловал решение. В апелляционной жалобе его представителем, в частности, было указано, что водитель после ДТП вызывал скорую помощь, извинился перед пострадавшей, а сам ответчик является «крайне убыточным» предприятием.

Оставляя решение в силе, судебная коллегия учла, что несогласие заявителя с размером взысканной судом компенсации морального вреда не свидетельствует о его незаконности.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», по итогам 2022 года убыток «Башавтотранса» составил 942,4 млн руб. при выручке 4 млрд руб. Впрочем, на предприятии поясняли, что величина убытка связана с амортизацией, которая составила 1 млрд руб., а фактически «Башавтотранс» завершил прошлый год с прибылью в размере 69 млн руб.

Венера Хисамова

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