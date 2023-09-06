Метшин: Для заселения слона в Казанский зооботсад организовали целую войсковую операцию

Для заселения слона в Казанский зооботсад провели целую войсковую операцию с задействованием 60-тонного крана, с сопровождением ГИБДД, а также с остановками, чтобы у животного не было стресса. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин, передает его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

По его словам, к переезду готовились полтора года. «Много времени ушло на знакомство казанских зоологов с животным и создание комфортного транспортного контейнера специально для Филимона. В нем слон весом более 2,5 тонны и ростом в 2,25 метра мог двигаться и чувствовать себя спокойно»,— уточнил господин Метшин.

Он добавил, что в 2023 году зоопарк побил рекорд по числу посетителей. Уже свыше 530 тыс. человек побывали в нем.

"Ъ-Казань"