Выбран проект второго в Воронеже памятника святителю Митрофану

Определен победитель всероссийского конкурса на разработку эскизного проекта второго для Воронежа памятника святителю Митрофану Воронежскому, который решили установить в честь 400-летия со дня его рождения. Им стала скульптор из Москвы Ирина Макарова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Госпожа Макарова — преподаватель кафедры скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член художественно-экспертного совета по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы, член Московского союза художников, автор «многочисленных памятников на территории России».

Как уточнил мэр Вадим Кстенин, входивший в жюри, всего для участия в конкурсе было подано 27 заявок, десять из них дошли до финала. Участники были не ограничены в количестве фигур, которые должны передать исторический контекст. Эскиз госпожи Макаровой представляет собой сцену беседы святителя Митрофана и Петра I.

Эскиз победительницы из Москвы Ирины Макаровой

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

По данным облправительства, как основной вариант места для установки памятника рассматривается участок Адмиралтейской площади между Успенским храмом и береговой линией. Также возможен вариант монтажа монумента у главного входа в Успенский храм.

Первый памятник Митрофану Воронежскому расположен в Первомайском саду, рядом с Благовещенским кафедральным собором. Его скульптурами выступили супруги Иван Дикунов и Эльза Пак.

Алина Морозова

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