Ярославские таможенники обнаружили почти 14 тысяч пачек нелегальных сигарет

В Ярославской области таможенники изъяли 13 803 пачки сигарет без документов в шести торговых точках региона. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимирской таможни Наталья Одинцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Владимирской таможни Фото: пресс-служба Владимирской таможни

В сообщении уточняется, что сигареты изъяты для проведения дальнейших проверок в целях уточнения признаков правонарушений. По словам начальника службы Владимирской таможни по Ярославской области Романа Моисеенко, таможенники выявили сигареты без акцизных марок, с поддельными акцизными марками, акцизными марками неизвестного происхождения и с акцизными марками Республики Беларусь

«Также на пачках отсутствует обязательная маркировка средствами идентификации, которая наносится до ввоза товара на территорию Российской Федерации»,— подчеркнул господин Моисеенко.

Алла Чижова