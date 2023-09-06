«Железно Пермь» получило разрешение на строительство второго дома

Краевое минимущество выдало спецзастройщику «Железно Пермь» разрешение на строительство второго многоквартирного дома. Его построят на ул. Дзержинского, 29б. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

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Застройщик планирует возвести этот и другие многоквартирные дома на территории, ограниченной ул. Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной. Проект предполагает строительство современного жилого комплекса с социальной и транспортной инфраструктурой в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ), заключенного между краевым минимуществом и ООО «Спецзастройщик “Железно Пермь”» в декабре 2022 года. Проектом предполагается застройка от 4 до 10 этажей с несколькими высотными доминантами — до 17 этажей. На площадке появится общественное пространство, спроектированное архитектурной студией R & S. Инвестор также построит детский сад на 320 мест, после чего передаст его в муниципальную собственность.

Разрешение на строительство первого жилого дома на этой территории спецзастройщик получил в начале августа.