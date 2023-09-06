В Увинской районной больнице в Удмуртии выявили недостаток номерков

Недостаточное количество номерков зафиксировали в Увинской районной больнице, сообщил в Telegram первый замминистра здравоохранения региона Сергей Багин. Причиной для проверки стали нередкие жалобы и обращения граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Сергей Багин Фото: Telegram, Сергей Багин

В частности, специалисты проверили порядок формирования расписания и электронную запись к врачу. В результате выявили недостаточное количество номерков, а один рабочий день оказался полностью отдан на работу с документацией. Главному врачу поручено в двухдневный срок устранить недоработки.

Проверка также прошла в Нылгинской участковой больнице, которая нуждается в ремонте. Как отметил господин Багин, в этом году из бюджета региона выделили 10 млн руб. на обследование здания и разработку проектно-сметной документации. Работы планируется завершить до конца 2023 года, после чего будет решаться вопрос о выделении средств на ремонт.