В Ханты-Мансийске на неопределенный срок приостановили работу ТЦ «Авангард»

В Ханты-Мансийске судебные приставы приостановили работу ТЦ «Авангард» на неопределенный срок. Как сообщили в пресс-службе ФССП по Ханты-Мансийскому автономному округу, решение о приостановлении деятельности пятиэтажного торгового центра принято городским судом.

Работа ТЦ прекращена на время рассмотрения материалов о многочисленных нарушениях, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей. По данным суда, нарушения были выявлены во время проверки пожарной безопасности.

Как сказано в сообщении, собственника здания предупредили о возможном привлечении к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований не имущественного характера) в случае незаконного возобновления деятельности. Работа ТЦ будет возобновлена после устранения всех нарушений.

Полина Хабарова

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