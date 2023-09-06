Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Ульяновска

Жительница Ульяновска Венера Сатдинова удостоилась звания «Мать-героиня». Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Фото: Правительство Ульяновской области

«Венера и Надир Сатдиновы воспитывают десятерых детей. У супругов восемь дочек и два сына: Тэнзилэ, Дилюзэ, Ануза, Фирюзя, Гулюся, Фануза, Алия, Лилия, Тальгат и Наиль»,— говорится в сообщении.

Также в семье пять внуков. Супруги Сатдиновы вместе более 30 лет. Ранее Венера Сатдинова была награждена почетным знаком Ульяновской области «Материнская слава» первой степени (2008 год).

Георгий Портнов