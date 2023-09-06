Татарстанские коллекторы угрожали изнасилованием детей должников

Коллекторы в Татарстане угрожали должникам, что изнасилуют их детей. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, управления ФССП по региону Дмитрий Богумель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего с начала года против коллекторов составили 138 протоколов. Они были оштрафованы на 21 млн руб. В прошлом году число протоколов составило 223, а штрафов — 17 млн руб.

По словам господина Богумеля, правонарушения в отношении должников совершили микрокредитные компании. Чаще всего они пользуются контактами клиентов и воздействуют на третьих лиц.

"Ъ-Казань"