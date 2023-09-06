Жителя Якутии осудили за ограбление и убийство девушки в Анапе

Жителя Якутии признали виновным в разбойном нападении и убийстве девушки в Анапе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что молодые люди познакомились в соцсетях. В марте 2022 года 20-летний якутянин находился в квартире новой знакомой, с которой они распивали алкоголь. Злоумышленник напал на нее, применив насилие. Мужчина силой заставил девушку снять золотые украшения и перевести на его карточный счет средства. После этого нападавший задушил анапчанку и скрылся с места преступления, взяв с собой два мобильных телефона убитой.

Свою вину в совершенном преступлении злоумышленник признал частично, заявив, что не хотел убивать девушку, а просто не рассчитал силы.

Суд счел вину молодого человека полностью доказанной и назначил ему наказание в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство и разбой) в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы на 1,5 года.

Анастасия Донскова

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