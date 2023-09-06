Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о часах от независимый бренд ArtyA, корпус которых меняет цвет в зависимости от освещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: artya.com Фото: artya.com

Несколько лет назад я купила в КМ20 кеды, которые меняли цвет. Технология была не слишком сложной — это была так называемая термохромная ткань. Но эффект, производимый на окружающих, был подобен магии. «Подожди, на тебе же только что были белые кеды»,— вопрошали они, когда обувь на солнце становилась фиолетовой.

Вспомнила я все это потому, что недавно независимый бренд ArtyA Ивана Арпы выпустил часы с корпусом, способным менять цвет. Он выполнен из прозрачного материала NanoSaphir, он-то и в ответе за магию в новых часах.

Меняется цвет в диапазоне от янтарно-желтого до ярко-зеленого в зависимости от освещения.

А еще это вполне себе часы унисекс, а не чисто мужская модель: если раньше фирменный механизм Purity Tourbillon был в корпусе 46 мм, то теперь его поместили в 39-миллиметровую оболочку и закономерно назвали Tiny Purity Tourbillon.

Сейчас корпуса из сапфирового стекла, пусть и не меняющего цвет, делают многие, но ArtyA одной из первых начала использовать его еще в 2016 году.

Как считают в компании, «этот материал обладает как идеальной прозрачностью, позволяющей любоваться красотой механизма, так и удивительной стойкостью к царапинам и ударам, обеспечивая беспрецедентную прочность и долговечность».

Новый материал NanoSaphir Chameleon, — это высокотехнологичный поликристаллический тонированный синтетический сапфир, прошедший специальную обработку. Вот так.