Минэкономразвития Башкирии проиграло суд с сестрой вице-премьера республики

Судья Кировского райсуда Уфы Юлия Ивченкова отказала министерству экономического развития и инвестиционной политики Башкирии в удовлетворении исковых требований к экс-главе ГКУ «Информационно-аналитический центр» Диларе Гундоровой. Министерство просило суд признать

недействительным приказ об отпуске, а также признать ответчицу отсутствующей на работе две недели без сохранения зарплаты.

Как следует из решения суда, спорный документ госпожа Гундорова подписала 25 октября 2022 года, а находилась в отпуске — с 28 октября по 11 ноября.

Как пояснил в суде представитель истца, подписывая приказ, Дилара Гундорова не согласовала его с министерством (является учредителем ГКУ), а в утвержденном ранее графике отпусков она планировала уйти на отдых в другие даты.

Правительство Башкирии, участвовавшее в судебном процессе в качестве третьего лица, просило иск удовлетворить.

Изучив материалы дела, суд, в частности, установил, что сроки предоставления отпуска в приказе определены корректно, а выплаты были подписаны и согласованы министерством электронно-цифровой подписью.

ГКУ «Информационно-аналитический центр», согласно «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в октябре 2017 года. Основная сфера деятельности учреждения — повышение доходного потенциала республики. В настоящее время ГКУ находится в стадии ликвидации.

Дилара Гундорова — сестра вице-премьера Башкирии, главы минфина республики Лиры Игтисамовой. В настоящее время она возглавляет АНО межведомственного взаимодействия «Информационно-аналитический центр».

Венера Хисамова

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