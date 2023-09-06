В Тутаеве прокуратура проверит дорогу после падения женщины с коляской

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту падения женщины с коляской на дорогу из-за ямы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео запечатлен момент, как женщина с коляской выходит на пешеходный переход. Однако коляска цепляется за яму и падает с ребенком, затем падать на коляску начинает и женщина. В результате случившегося ребенок ударился лицом об асфальт.

По данному факту прокуратура организовала проверку и намерена при наличии оснований принять меры реагирования. Прокуратура проверит, как на данном участке исполнялись требования о безопасности дорожного движения, включая вопросы содержания и ремонта дороги.

Алла Чижова