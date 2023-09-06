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обновлено 13:32

Предприятия Удмуртии закупили ПО на 175 млн рублей

Предприятия Удмуртии в 2022 году потратили на создание и приобретение программного обеспечения 175,8 млн руб. В расчете на одну компанию этот показатель составляет 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отметим, что в ПФО у региона не лучший результат. Лидером в рейтинге оказался Татарстан с показателем в 7,2 млрд руб. На второй позиции оказался Башкортостан — 2,27 млрд руб., на третьей Нижегородская область — 1,44 млрд руб. В целом по Приволжскому федеральному округу компании закупили программное обеспечение на 14,67 млрд руб.

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